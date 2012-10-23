У продаж надішли квитки на матч Русенборг - Металіст

15:35, 23 жовтня 2012
Харьків
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Гра в Норвегії 25 жовтня

Харків. 23 жовтня. УНІАН. У продаж надішли квитки на матч Ліги Європи Русенборг - Металіст, який відбудеться 25 жовтня в Тронхеймі (Норвегія).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА, Металіст - Аустрія, 4 грудня 2011

Як повідомляє прес-служба ФК «Металіст», вартість квитка у гостьовий сектор - 40 євро (440 грн), 1 категорії - 60 євро (660 грн).

Квитки доступні у продажу в касі №1 стадіону «Металіст» до 20.00 вівторка, 23 жовтня, і в день матчу в касах стадіону «Леркендаль».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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