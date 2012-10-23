На Харківщині зросли темпи будівництва житла - Добкін

Харків. 23 жовтня. УНІАН. У 2012 році на Харківщині зросли темпи будівництва житла.

Як повідомив сьогодні під час зустрічі з профспілковим активом області губернатор Михайло Добкін, обсяг зданого за перше півріччя житла збільшився в 1,6 рази порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

«Незважаючи на відсутність попиту і реально працюючої системи кредитування населення при купівлі житла, темпи будівництва у цьому році вперше за тривалий час пішли вгору. За перше півріччя в регіоні здано 102,5 тисяч квадратних метрів житла, а це в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. І у нас ще є серйозні резерви, тому що ряд будівельних компаній ще не до кінця виконали задекларовані зобов`язання», - передає слова М.Добкіна пресс-служба облдержадміністрації.

Фото прес-служби ХОДА