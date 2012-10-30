Фельдман здобуває перемогу в 174-му окрузі

Харків. 30 жовтня. УНІАН. У Харкові, за попередніми даними, на виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №174 переміг представник Партії регіонів Олександр Фельдман.

Про це повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання 100% протоколів по даному округу.

Зокрема, за О.Фельдмана віддали свої голоси 49 228 виборців, що становить 58,57% від числа тих, хто проголосував.

Друге місце в окрузі №174 посів представник партії «УДАР» Сергій Петрик (12,62% голосів).

О.Фельдман народився 1960 року в Харкові, народний депутат України, почесний президент АТ «Концерн АВЕК і Ко», президент Міжнародного благодійного фонду Олександра Фельдмана. З березня 2011 р. - член Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в усіх 14 мажоритарних округах Харківської області перемогу здобувають представники Партії регіонів.