Лікарі просятьТимошенко припинити голодування

Харків. 10 листопада. УНІАН. Сьогодні, 10 листопада, фахівцями Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», що в місті Харкові, та обласного управління охорони здоров’я було проведено комісійний медичний огляд екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«За результатами медогляду лікарями було надано відповідні рекомендації відносно подальшого медичного супроводу засудженої та вчергове запропоновано їй відмовитись від голодування», - поінформували в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.

