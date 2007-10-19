Закони для співпраці недосконалі – Дьомін

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Для більш плідної прикордонної співпраці України та Росії необхідно вдосконалити законодавства обох країн.

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації, таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Олег ДЬОМІН у ході наради з керівниками прикордонних областей України за участю Міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА.

За словами О.ДЬОМІНА, сьогодні у співробітництві України та Росії виникають деякі питання, які пов’язані саме з відмінностями у законодавствах. На його переконання, необхідно привести обидва законодавства до одного зразка. Для цього можна використати як позитивний досвід України і РФ у співпраці з іншими країнами, так і досвід іноземних колег.

О.ДЬОМІН також зазначив, що на даний момент Ради керівників прикордонних областей більш формальні і не виконують раніше покладених на них функцій.

«Вони, в основному, на жаль, служать майданчиком для висловлення прожектів, а не проектів. А для того, аби ці проекти працювали, потрібне законодавство», - наголосив О.ДЬОМІН.