Ющенко 23 жовтня відвідає Харків

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО 23 жовтня планує здійснити робочу поїздку в Харківську область.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, В.ЮЩЕНКО 23 жовтня візьме участь у засіданні координаційної ради, присвяченому 75-й річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років.

У цей день Президент України покладе квіти до пам’ятника жертвам Голодомору в селищі Покотилівка Харківського району, а також до пам’ятника жертвам Голодомору в Молодіжному парку Харкова.

У ході робочої поїздки В.ЮЩЕНКО планує також поспілкуватися з журналістами.