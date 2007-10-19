Харківська і Ростовська область підпишуть угоду

Харків. 19 жовтня УНІАН. Харківська область готує до підписання угоду про співробітництво з Ростовською областю (Росія).

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це повідомив голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, виступаючи перед учасниками україно-російської робочої зустрічі в Бєлгороді.

Він назвав розвиток прикордонного співробітництва Росії і України й, зокрема, налагоджування добросусідських відносин між Харківською і Бєлгородською областями, основою і резервом якісної міжнародної політики двох країн.

«У нас уже напрацьована міцна база такої співпраці. Назву тільки одну цифру - за 9 місяців цього року наш товарообіг збільшився на 26% порівняно з 2006 роком, - сказав А.АВАКОВ. - Ми підписали міжрегіональні угоди про співпрацю з Бєлгородською, Курською та Московською областями, зараз закінчуємо підготовку такої угоди з Ростовською областю».

«І, як результат, - зазначив А.АВАКОВ, - обсяги експорту з Харківської області виросли: з Московською областю - на 47%, з Бєлгородською - на 82%, з Ростовською - на 86%, з Курською - на 94%».