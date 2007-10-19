Вихідними на Сході мінлива хмарність, сухо

Завтра у східній половині України очікується мінлива хмарність, без опадів, на решті території - хмарна погода з проясненнями, часом дощі, у західних областях місцями з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці у суботу у південній частині, східних та центральних областях місцями туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура в західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 5-10°, на узбережжі морів до 15°, вдень 9-14°, у південних та східних областях 14-19°, в Криму до 23°.

21-22 жовтня - хмарно з проясненнями. У південній частині дощі (вночі 21 жовтня місцями невеликі). Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у Криму вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°. У західних областях - без опадів, лише вдень 22 жовтня невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; у Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. На решті території невеликий дощ, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя, а вдень 21 жовтня і в північних областях без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на сході до 17°, у північних областях 21 жовтня 5-10°. Вітер переважно східний (21 жовтня у західних та північних областях північно-західний), 7-12 м/с, вдень 22 жовтня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

23-24 жовтня у прикарпатських областях, а 24 жовтня і у південній частині дощі, у Карпатах з мокрим снігом. На решті території переважно без опадів. Температура у західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, в Криму до 20°.

У Києві та області у суботу часом очікується дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

21-22 жовтня - невеликий дощ (вночі 21 жовтня місцями), лише вдень 22 жовтня без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 21 жовтня - 5-10°, 22 жовтня - 9-14°.

23-24 жовтня - переважно без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.