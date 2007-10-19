Яценюк і Лавров за проведення засідань на рівні МЗС і прикордонних областей

Бєлгород (Росія). 19 жовтня. УНІАН. Міністри закордонних справ України і Росії Арсеній ЯЦЕНЮК і Сергій ЛАВРОВ висловлюються за подальшу практику проведення спільних засідань глав зовнішньополітичних відомств і керівників прикордонних областей України і Росії.

Як відзначив на прес-конференції після переговорів офіційних делегацій України і Росії на чолі з міністрами закордонних справ і за участю керівників прикордонних областей міністр закордонних справ РФ С.ЛАВРОВ, формат зустрічі міністрів закордонних справ за участю керівників прикордонних регіонів довго не використовувався. «Ми вважаємо, що цей формат має зміцнюватися і розвиватися», - сказав він.

За словами С.ЛАВРОВА, між прикордонними регіонами Росії і України налагоджені тісні зв`язки, і завдання урядів двох країн полягає в тому, щоб сприяти їх розвитку на користь громадян обох країн.

«Ми переконані, що ці прямі зв`язки є справжньою опорою в російсько-українських державних відносинах, основою нашого партнерства», - сказав міністр. При цьому він зазначив, що необхідно докласти зусиль, щоб раніше підписані угоди про співпрацю між прикордонними областями України і Росії почали діяти на практиці.

За словами С.ЛАВРОВА, в ході засідання обговорювалися масштабні проекти на рівні міжрегіональної співпраці, зокрема створення транспортного переходу через Керченську протоку, активізацію зусиль з оздоровлення басейну річки Сіверський Дінець, проведення спільних ярмарків і поглиблення співпраці між університетами.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК відзначив важливість відновлення проведення засідань за участю міністрів закордонних справ і керівників прикордонних областей. «Велика зовнішня, зокрема, політика, не робиться тільки на рівні Києва і Москви, вона робиться іноді здебільшого, на міжрегіональному рівні», - сказав А.ЯЦЕНЮК, зазначивши, що відновлення контактів між українськими і російськими регіонами є надзвичайно важливим.

За його словами, в ході засідання було прийняте рішення ініціювати проведення великого засідання за участю керівників усіх регіонів України і Росії.

А.ЯЦЕНЮК також відзначив доцільність налагодити фінансування створених єврорегіонів за рахунок центрального і місцевого бюджетів.

***На сьогодні між Україною і Російською Федерацією створено три єврорегіони: «Дніпро» (Чернігівська, Брянська, Гомелська області), «Слобожанщина» (Харківська і Бєлгородська області) і «Ярославна» (Сумська і Курська області). Ведеться також робота зі створення єврорегіону «Донбас» на території Луганської і Ростовської областей.