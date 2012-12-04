Харків'янина засудили до 15 років за вбивство матері та бабусі

11:06, 04 грудня 2012
Харьків
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Не дозволяли грати на комп’ютері

Харків. 4 грудня. УНІАН. У Харкові до 15 років позбавлення волі засудили парубка за вбивство матері та бабусі, які не дозволяли йому грати в комп’ютерні ігри та змушували знайти роботу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Київського району Харкова Олександра Бударного.

За його даними, 30 квітня 20-річний молодик, убивши молотком матір та бабусю, сховав їхні тіла в одній із кімнат помешкання під шаром піску та цегли, а вхідні двері герметизував за допомогою поліетиленових пакетів та клейкої стрічки. Сусідам хлопець розповів, що мати та бабуся на деякий час поїхали з міста.

Київський райсуд Харкова 28 листопада засудив парубка до 15 років позбавлення волі за подвійне вбивство. Вирок суду ще не набрав чинності.

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