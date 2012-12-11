Ув’язненому Харківського СІЗО хотіли передати «наколоті» мандарини

Харків. 11 грудня. УНІАН. Працівники Харківського слідчого ізолятора виявили у переданій ув’язненому передачі «наколоті» мандарини та шприц.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, 7 грудня під час огляду продуктової передачі співробітники відділу режиму та охорони СІЗО виявили та вилучили медичний шприц об’ємом 2 мл, який було сховано у буханці хліба, та 7 мандаринів з характерним запахом лікарських препаратів.

Працівники СІЗО за цим фактом склали відповідні матеріали та занесли їх до книги обліку інформації про події, а також повідомили про знахідку Жовтневий райвідділ міліції. Вилучені докази передані на експертизу.

