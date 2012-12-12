З Міськелектротрансу стягнуто понад 800 тис грн

Харків. 12 грудня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокурора Комінтернівського району міста та стягнув із Комунального підприємства «Міськелектротранс» понад 800 тис грн несвоєчасно сплаченого єдиного внеску до Пенсійного фонду України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова.

Перевірка встановила, що підприємство з липня по грудень 2011 року несвоєчасно сплачувало єдиний внесок до Пенсійного фонду.

«На користь управління Пенсійного фонду України за рішенням суду з комунального підприємства стягнуто заборгованість в сумі понад 800 тис грн. Це штраф за несвоєчасно сплачені внески», - наголосив начальник відділу представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратури Харкова Наталя Горгуль.

Як повідомляв УНІАН, у 2009-2011 роках колектив КП «Міськелектротранс» неодноразово страйкував із вимогою погашення боргів із заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду. У серпні 2011 року структуру КП «Міськелектротранс» було реформовано: тролейбусні та трамвайні депо були реорганізовані в окремі комунальні підприємства.

У червні 2012 року на сесії міської ради повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що поточна заборгованість із заробітної плати працівникам колишнього комунального підприємства «Міськелектротранс» ліквідована. «Заборгованість на цьому підприємстві - це проблема багатьох років. Борг, який досягав 60 млн грн, сьогодні становить 2,5 млн грн», - зазначив Г.Кернес.