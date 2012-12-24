Курченку запропонують викупити стадіон «Металіст» - Добкін

Харків. 24 грудня. УНІАН. Новому власникові футбольного клубу «Металіст» буде запропоновано викупити стадіон «Металіст» у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю інформагентству Status quo голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи продаж бізнесменом Олександром Ярославським свого клубу новому інвестору.

М.Добкін підтвердив, що ФК «Металіст» купив Сергій Курченко, який, за словами губернатора, досить успішний бізнесмен і компетентна людина. «Курченко - новий власник клубу «Металіст», а чи захоче він публічності (щоб бути президентом клубу), це інше питання», - сказав М.Добкін.

За його словами, укладання угоди з продажу ФК «Металіст» тривало більше місяця. А переговори з продажу клубу - ще довше. На думку губернатора, говорити про те, що причиною продажу клубу послужив намір передати обласний спорткомплекс «Металіст» у власність міста, буде неправильно.

В інтерв’ю М.Добкін відзначив, що не коректно говорити, що О.Ярославський склав із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов`язання з його фінансування іншому інвестору. «Ярославський продав клуб, це приватна власність», - підкреслив губернатор.

Крім того, М.Добкін відмітив, що хотів би, щоб після продажу клубу весь менеджмент залишився, зокрема, генеральний директор футбольного клубу «Металіст» Сергій Волик та головний тренер команди Мирон Маркевич. Також губернатор додав, що надалі, при будь-яких розкладах, фінансування «Металіста» буде однозначно не меншим, а то й більшим, ніж зараз.

Губернатор додав, що найближчим часом проведе переговори з новим власником клубу про подальші плани співпраці, якому, в тому числі, буде запропоновано і викупити стадіон «Металіст».

Посилаючись на власні джерела, «SQ» пише, що «існує варіант, за якого президентом ФК клубу може стати син президента України Віктор Янукович».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, Олександр Ярославський заявив, що складає із повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов`язання з його фінансування іншому інвестору.

У своїй заяві О.Ярославський назвав причину свого рішення скласти повноваження президента ФК «Металіст»: «Є єдина (вона ж головна) причина, з якої я змушений залишити клуб: незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив. Ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей», - заявив О.Ярославський.

24 грудня група компаній «ГазУкраїна» повідомила про досягнення домовленостей щодо придбання футбольного клубу «Металіст» у О.Ярославського. Компанія заявила, що підтримає команду на відповідальному етапі розвитку і виступить в якості інвестора футбольного клубу.

«Поділяючи стурбованість Олександра Ярославського за долю команди, наша компанія погодилася виступити в якості інвестора клубу і забезпечити його стабільне фінансування. Це дозволить зберегти колектив і продовжити розвиток команди. Для нас велика честь підтримати ФК «Металіст», і ми будемо докладати максимальних зусиль для продовження славних традицій однієї з найстаріших команд українського футболу», - йдеться в заяві «Газ Україна».

19 грудня 2012 року депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова.

У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня в інтерв`ю Ua.championat.com президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв`язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

Раніше президент ФК «Металіст» назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.

В інтерв`ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство в рамках реконструкції стадіону «Металіст» у Харкові порушені.

Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. «Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня», - наголосив він.

21 грудня голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн. дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн. євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА