Харківщина демонструє ефективну взаємодію регіонів і центру - Добкін

Харків. 26 грудня. УНІАН. В Харківській області реалізуються кілька масштабних проектів, які наочно ілюструють ефективну взаємодію регіонів і центру.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, так охарактеризував ситуацію голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, уряд визначив державну Стратегію реформування і розвитку, на базі якої з урахуванням сильних і слабких сторін розробляються регіональні стратегії.

В Харківській області була розроблена і затверджена Стратегія сталого розвитку області до 2020 року. Виступаючи 25 грудня на засіданні Ради регіонів, голова Харківської облдержадміністрації М.Добкін навів кілька прикладів масштабних проектів, які реалізуються на Харківщині і наочно ілюструють ефективну взаємодію регіонів і центру в реалізації регіональної політики і досягненні цілей, визначених Стратегією.

«Найбільш доступний сьогодні ресурс розвитку області – це розвиток агропромислового комплексу. Потенціал області повною мірою дозволяє реалізувати проекти по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції та випуску продуктів харчування. Ми вже розпочали реалізацію інвестиційно-інноваційного проекту комплексного розвитку сільських територій «Село майбутнього», який передбачає кілька напрямів: від вирощування овочів у теплицях і відкритому ґрунті, будівництва великої молочної ферми до створення сучасного генетичного центру», – сказав М.Добкін.

Проект є складовою Національного проекту «Відроджене скотарство», необхідний обсяг інвестицій – 143 млн. дол. США.

Також на Харківщині був ініційований проект створення міста інновацій – Технополіса «П’ятихатки» «Це свого роду «Силіконова долина». Саме такі проекти в усьому світі створюють найсприятливіші умови для швидкого розвитку інноваційної економіки», – наголосив М.Добкін.

Крім того, зазначив М.Добкін, успішно розпочато співпрацю з компанією «Shell», яка сьогодні працює над двома пошуково-розвідувальними проектами в Харківській області, обсяг інвестицій вже на першому етапі реалізації становитиме близько 200 млн дол. У вересні відкрила представництво в Харкові компанія IBM, і крім цього, Харків викликав інтерес у корейської компанії «Samsung», з якою досягнута домовленість про відкриття великого науково-дослідного центру із залученням харківських IT-спеціалістів.