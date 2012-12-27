У Верховній Раді створено депутатську групу «За Харків, за Слобожанщину»

Харків. 27 грудня. УНІАН. У Верховній раді України створено депутатську групу «За Харків, за Слобожанщину».

Коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін поіформувавв, що до цієї групи увійде приблизно 20 депутатів. За словами губернатора, такої кількості депутатів достатньо для вирішення багатьох важливих завдань, повідомляє сайт ХОДА.

«Ми знаємо ставлення до себе збоку людей. Ми знаємо, на що ми здатні. Ми знаємо ціну тим словам, які говоримо. Коли ми заявляли про нашу готовність провести у Верховну Раду 14 осіб по 14 мажоритарних округах, ми не керувалися виключно амбіціями, а прагматичним змістом. Нам потрібна була у Верховній Раді група людей, які мають комфортне спілкування один з одним, які мають спільні інтереси, засновані на інтересах територіальної громади, і які не знаходяться в конфронтації з владою. Завдяки підтримці харків`ян ми з цим завданням впоралися. Тому наступним логічним кроком було створення у Верховній Раді депутатської групи, яка з`явилася і називається «За Харків, за Слобожанщину». У цю групу сьогодні входять, крім 14 мажоритарників, які перемогли на виборах у Харкові та Харківській області, ще два депутати, які пройшли до Верховної Ради за списком, - це Інна Богословська і Василь Поляков. У цю групу також увійшов Михайло Чечетов як людина, яка народилася в місті Харкові та багато років тут працювала. У цю групу ввійшов представник опозиції Віталій Немилостивий, і ще увійде кілька людей. Я думаю, буде близько 20 людей. Це достатня кількість народних депутатів для вирішення багатьох важливих завдань», - сказав М.Добкін.

Він також повідомив, що з народними обранцями вже обговорені пріоритетні напрямки, які потребують державного фінансування.

«Стосовно міста Харкова - ми будемо за допомогою нашої депутатської групи намагатися отримати фінансування на будівництво харківського метро. Стосовно облдержадміністрації - тут ми будемо добиватися фінансування на добудову філармонії. Третій об`єкт, що потребує значних коштів, - Харківський історичний музей. Тому можу лише привітати всю нашу громаду з тим, що така група створена, і це дійсно не просто боєздатний загін, а ще й люди, які, незважаючи на те, що дехто перебуває в абсолютно різних політичних таборах, заради досягнення цілей, спрямованих на поліпшення життя в Харкові та області, готові об`єднуватися. Я їм за це вдячний», - зазначив губернатор.