Цього року ХТЗ взяв участь у 32 виставках

Харків. 30 жовтня. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» цього року взяв участь у 32 виставках сільськогосподарської техніки, в тому числі у 23 міжнародних.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Торговому домі ВАТ «ХТЗ», показники підприємства були відзначені на нараді в облдержадміністрації з підбиття підсумків виставкової діяльності Харківської області в 2007 році.

Заступник губернатора Ярослав ЮЩЕНКО відмітив активну участь підприємств області у міжнародних виставках, завдяки чому співробітництво Харківщини з іноземними країнами стрімко розвивається.

За його словами, на Харківщині останніми роками зберігається позитивна тенденція – експорт збільшується більшими темпами, ніж імпорт. Харківський тракторний завод було названо в числі основних підприємств-експортерів області.

Це підприємство серед інших отримало нагороду за активну виставкову діяльність. Загалом з початку 2007 року ХТЗ взяв участь у 32 різноманітних сільськогосподарських виставках, 23 з яких – міжнародні. Зокрема, трактори і техніка ХТЗ були представлені в Росії, Казахстані, Узбекистані, Литві, Латвії, Румунії, Білорусі, Ірані. До кінця року завод планує взяти участь міжнародних виставках у Німеччині (Ганновер) та Вірменії.