Салтівський хлібозавод підняв ціни на хліб - ЗМІ

Харків. 16 січня. УНІАН. ПАТ «Хлібозавод «Салтівський» (Харків) підняло ціни на чорний хліб «Дарницький», до складу якого входить житнє і пшеничне борошно.

Про це повідомляє інформагентство SQ з посиланням на інформацію торговельної мережі заводу. «Дарницький», який відноситься до соціальних сортів хліба, подорожчав на 20 копійок і коштує тепер у торговельній мережі Салтівського хлібозаводу 4,99 грн.

За даними торговельної мережі, подорожчала ще низка видів хліба, зокрема, «Орільський», що виробляється з пшеничного борошна вищого і першого ґатунків (вага - 0,55 кг). «Орільський» подорожчав на 50 коп, і тепер коштує 3 грн.

Як зазначили в торговельній мережі, завод увів у продаж нові соціальні сорти хліба під маркою «Добрий». Вартість всіх видів цього хліба - 2,4 грн., вага - 0,55 кг.

У прес-службі заводу готують коментар з приводу нововведень. Свої коментарі пообіцяли дати і в прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Довідка SQ. Хлібозавод «Салтівський» уже підвищував ціни на хлібобулочні вироби у першому півріччі минулого року. Як заявляв раніше генеральний директор ПрАТ «Хлібозавод «Салтівський» Андрій Раєнок, підприємство вже два роки намагається тримати ціну на соціальні сорти на одному рівні, знаходячи певні компроміси. «Будемо намагатися і в майбутньому, але показники економіки дуже негативні. За останній рік ціна на борошно першого ґатунку зросла на 11,5%, на борошно вищого ґатунку - на 7,1%, дорожчає електроенергія. Рано чи пізно доведеться ухвалювати певні рішення» , - сказав А.Раєнок.

У листопаді 2012 року обласне управління Антимонопольного комітету рекомендувало підприємству утриматися від встановлення неконкурентних цін.

Хліб «Дарницький» виробляють на Харківському хлібзаводі № 3, який входить до структури ПАТ «Хлібозавод «Салтівський».