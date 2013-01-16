ДПтС розцінює вимоги Тимошенко як політичний піар

Харків. 16 січня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України розцінює вимоги екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко як політичний піар.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, «ДПтС України повторно звертає увагу представників ЗМІ на те, що заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Андрій Лапинський під час спілкування з журналістами наголосив на тому, що всі свої заяви про вимоги засуджена Ю.Тимошенко робить лише за для створення чергової провокації, а претензії засудженої до ДПтСУ є протиправними».

«Державна пенітенціарна служба в питаннях щодо умов утримання засудженої Ю.Тимошенко чітко дотримується вимог та норм українського і міжнародного законодавства. Навіть під політичним тиском я не буду порушувати закон. Усі претензії Ю.Тимошенко є протиправними, і це робиться для власного політичного піару», - нагадала прес-служба слова А.Лапинського.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу дозволу захисникам чи нардепам оглянути палату Ю.Тимошенко, А.Лапинський зауважив, що під час вчорашнього візиту таку можливість як захисник отримала дочка засудженої Євгенія Тимошенко. Вона особисто оглянула не тільки кімнату, а й цілий блок, де перебуває засуджена, зазначили в ДПтС.

Також А.Лапинський вкотре наголосив, що і варту, і стеження за відеокамерами завжди здійснювали і здійснюють виключно представниці жіночої статі.

«Тому я не розумію, про які вимоги у цьому контексті взагалі може йти мова. Ті умови, що політичні соратники називають вимогами, завжди були і є у засудженої», - додав він.

Коментуючи намагання народних депутатів від опозиції прорватися на територію реанімаційного відділення в ЦКЛ, де перебуває засуджена, А.Лапинський підкреслив, що згідно з вимогами відповідних нормативних актів, це приміщення є територією, яка охороняється, що визначено законом спеціального режиму доступу.

«Я нагадую усім присутнім, що це режимна територія. І тільки медичні працівники мають право відвідувати засуджених за необхідністю. Всі інші, в тому числі й народні депутати, згідно із законом та відомчою нормативно-правовою базою, пишуть запити на побачення із засудженими і зустрічатися із ними у визначений час після отримання відповідного дозволу на проведення побачення», - сказав А.Лапинський.

Він здивувався, що питання телефонних розмов Ю.Тимошенко викликало претензії з боку засудженої та її захисників. А.Лапинський підкреслив, що лише за останній час засуджена вже понад 20 разів спілкувалася мобільним телефоном.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь «у будь-яких замовних кримінальних провадженнях». Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір «настільки, наскільки вистачить сил і життя» спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовилася повертатися в свою палату в лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

