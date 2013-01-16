Аваков пробивається з журналістами до медблоку Тимошенко

Харків. 16 січня. УНІАН. Народний депутат України від «Батьківщини» Арсен Аваков, який близько 19.20 прибув до ЦКЛ Укрзалізниці в Харкові, повів журналістів до лікарняного блоку на 9-му поверсі, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, А.Аваков, прибувши до медзакладу, піднявся з журналістами на ліфті на 8-й поверх, а звідти сходами - на 9-й поверх.

Зараз депутат знаходиться перед зачиненими дверима лікарняного блоку. Через охоронців він викликав начальника варти. Поруч із А.Аваковим перебувають близько 20 журналістів центральних та місцевих ЗМІ.

Депутат зазначив, що вчора подав на ім’я начальника Качанівської колонії Ігоря Колпащикова офіційне звернення з проханням дозволити оглянути умови утримання Ю.Тимошенко.

«Згідно зі своїми функціями я хочу проінспектувати», - сказав А.Аваков.