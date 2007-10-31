2 підлітків намагалися потрапити в тунель метро

30 жовтня 2007 року на пульті у чергової по станції метро «Пролетарська» м. Харкова спрацювала сигналізація про проникнення в тунель метрополітену.

Як повідомляє ЦГЗ УМВС України в Харківській області, чергова негайно повідомила працівнику міліції Харківського метрополітену про подію, після чого було повідомлено в чергову частину Лінійного Відділу харківського метрополітену ХГУ при ГУМВС України в Харківській області. Прибувши на місце події, співробітники міліції встановили, що в шахту вентиляційної камери, що знаходиться в тунелі, шляхом злому, за допомогою великих кусаків призначених для різки металу намагалися проникнути двоє неповнолітніх хлопців.

Молоді люди були затримані і доставлені в ЛВ метрополітену для подальшого з’ясування обставин, а також встановлення їх осіб. У хлопців при собі був рюкзак, при огляді якого були виявлені фотоапарат, ліхтар, фомка, кусачки, балончики з фарбою, саморобний жилет помаранчевого кольору з підробленим бейджиком, гумові рукавички і чорна маска з вирізом для очей. Під час бесіди із затриманими, було встановлено, що молоді люди віком 16 і 17 років намагалися проникнути в тунель з метою розмальовування вагонів потягів метрополітену, для подальшого фотографування і розміщення знімків в мережі Інтернет. Також було встановлено, що молоді люди є вихідцями з неблагополучних сімей і ведуть бродяжницький спосіб життя.

По даному факту працівниками ЛВ Харківського метрополітену проводиться розгляд.