Захист Тимошенко наполягатиме на лікуванні засудженої за кордоном

Харків. 31 січня. УНІАН. Українським законодавством не заборонено направляти ув’язнених на лікування за кордон.

Про це захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко сказав УНІАН, коментуючи заяву голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка щодо вимог опозиції добитися лікування Ю.Тимошенко у клініці за кордоном.

«Чи це можна з точки зору юриспруденції? Я тут, як спеціаліст, можу вам відповісти: так, це можливо. Ніде ані слова не сказано про те, що ув’язнені не можуть бути направленні на лікування за кордон», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, правовими підставами для вивезення Ю.Тимошенко на лікування за кордон є ст. 7 Кримінально-виконавчого кодексу України та ст. 36 «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

«Є базова стаття 7 Кримінально-виконавчого кодексу, яка говорить, що будь-яка особа, яка знаходиться в ув’язненні, має всі ті ж права, що й звичайні люди, за винятком тих прав, які прямо обмежені законом. Також у нас є законодавство про медицину.

Називається «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Стаття 36 «Направлення хворих на лікування за кордон»: громадяни України можуть направлятися на лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров’я України. Державні органи повинні сприяти виїзду громадян України за кордон і перебування там у період лікування», - зазначив С.Власенко.

Він також нагадав, що лікуючі лікарі Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте» заявляли про неможливість ефективної терапії екс-прем’єра в умовах, створених у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. Крім того, за словами С.Власенка, німецькі фахівці також заявляли про готовність надати допомогу екс-прем’єру у німецькій клініці.

«Чи це потрібно з медичної точки зору? Я не спеціаліст, я не можу про це говорити, я можу тільки послатися на позицію, достатньо жорстку та постійну позицію німецьких лікарів, які чітко та багаторазово заявляли, що у зв’язку з тими умовами, які створені в Україні пенітенціарною службою, у зв’язку з тим, що ці умови будуть створені в будь-кому медичному закладі, у якому знаходиться Юлія Володимирівна, ефективне лікування неможливе в Україні. Вони про це говорили неодноразово і заявляли, що готові, у тому числі, в клініці «Шаріте» надати Юлії Володимирівні необхідну допомогу, яка забезпечить їй достатньо швидке відновлення та одужання», - сказав С.Власенко.

Він зауважив, що захист Ю.Тимошенко наполягатиме на її лікуванні за кордоном.

«Якщо німецькі лікарі кажуть, що вилікувати її тут неможливо, то, звичайно, ми будемо наполягати, що лікувати її потрібно там, де її можливо вилікувати. На сьогодні це питання вже навіть не здоров’я, це питання життя», - сказав С.Власенко.

За його словами, для виїзду Ю.Тимошенко на лікування за кордон не потрібно приймати жодних додаткових нормативних актів. На його думку, «для цього потрібна політична воля Віктора Януковича».

За даними С.Власенка, німецькі лікарі Ю.Тимошенко мають прибути до Харкова найближчими днями. «За моєю інформацією, це має відбутися у найближчі дні, але я, на жаль, не маю більш точної інформації», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час зборів опозиційних депутатів у парламенті лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що одне з перших завдань опозиції - добитися лікування Ю.Тимошенко у клініці за кордоном.

Довідка УНІАН. Минулого року генеральний прокурор Віктор Пшонка неодноразово наголошував, що українським законодавством не передбачено вивезення засуджених на лікування за кордон.

28 квітня 2012 року Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Міністерство закордонних справ Німеччини провадить переговори із владою України щодо перевезення Ю.Тимошенко на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Крім того, 3 травня 2012 р. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія могла б прийняти на лікування Ю.Тимошенко, якби це дозволила українська влада.

Разом з тим адвокати екс-прем’єра наполягали, що законодавство України дозволяє лікування ув’язненого за межами країни.

Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Також суд задовольнив позов НАК «Нафтогаз Україна», згідно з яким Ю.Тимошенко має відшкодувати збиток компанії в сумі понад 1,5 млрд грн. Наприкінці грудня 2011 року Ю.Тимошенко етапували до Качанівської виправної колонії Харкова.

9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці», з цього часу її процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають у Харків, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.