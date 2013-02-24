Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харкові проходять проміжні вибори до міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, всі 26 виборчих дільниць, на яких пройдуть проміжні вибори депутатів, відкрилися о 8.00 ранку.

За вданими голови міськвиборчкому Олександра Дмитренка, на момент відкриття дільниці одномандатних мажоритарних округів №12 та №41 були готові до роботи, порушень на них зафіксовано не було.

О.Дмитренко зазначив, що на виборчих дільницях зареєструвалися спостерігачі від різних політичних партій. Водночас, повідомив він, не зареєструвалася жодна громадська організація.

Проміжні вибори до Харківської міськради проводяться у зв’язку з тим, що Анатолій Денисенко (округ №12) та Володимир Мисик (округ №41) склали повноваження депутатів міської ради після обрання до Верховної ради України.