Богословська - в сотні

Харків. 8 листопада. УНІАН. Харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА увійшла в десятку найвпливовіших жінок України.

Як повідомив головний редактор журналу «Фокус» Михайло ГЛАДКИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН, першу трійку списку згідно з рейтингом «100 найвпливовіших жінок України в 2007 році», проведеного журналом, очолюють Юлія ТИМОШЕНКО, Раїса БОГАТИРЬОВА, і Катерина ЮЩЕНКО.

На 4-му місці - Юлія МОСТОВА, 5-му - Ганна ГЕРМАН. Шосте місце в рейтингу 2007 року займає Валентина СЕМЕНЮК, 7-е - Віра УЛЬЯНЧЕНКО. 8-е місце посіла І.БОГОСЛОВСЬКА, 9-е - Марина СТАВНІЙЧУК і замикає десятку найвпливовіших жінок народна артистка України Софія РОТАРУ.

100 найвпливовіших жінок України обирали експерти - 31 чоловік із сфери політики, бізнесу, науки, журналістики і шоу-бізнесу. За словах М.ГЛАДКОГО, журнал запропонував експертам список із 130 номінанток, і експерти розставили місця. Після чого редакція «Фокусу» підготувала консолідований рейтинг.

Серед експертів були лідер «Народної партії» Володимир ЛИТВИН, автор і ведучий програми «Свобода Савіка Шустера» Савік ШУСТЕР, член БЮТ Андрій ШКІЛЬ, член блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ, директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ, генеральний директор каналу ICTV Олександр БОГУЦЬКИЙ.

М.ГЛАДКИЙ зазначив, що цього року сотня впливових жінок України була «як передбаченою, так і несподіваною».

За його словами, не зважаючи на те, що найвпливовішими українками як і раніше залишилися політики і чиновники, рейтинг цього року поповнився іменами із шоу-бізнесу і світу моди. На думку М.ГЛАДКОГО, це пов`язано з тим, що люди втомилися від політики і почали більше уваги приділяти моді і шоу-бізнесу.

Крім того, в рейтингу цього року не виявилося багатьох торішніх лауреаток із сфери бізнесу. М.ГЛАДКИЙ пов`язує це з тим, що український бізнес виробив імунітет політичним змінам і розвивається стабільно, але без публічного розголосу своїх успіхів.

М.ГЛАДКИЙ також повідомив, що порівняно з торішнім рейтингом, значно зросли позиції К.ЮЩЕНКО, Людмили ЯНУКОВИЧ, дружини Рената АХМЕТОВА Лілії СМИРНОВОЇ, а також дружини Віктора ПІНЧУКА Олени ФРАНЧУК.

У той же час знизився рейтинг дружини Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Аліни АЙВАЗОВОЇ.

М.ГЛАДКИЙ зазначив, що середній вік учасниць рейтингу - 46 років, найстаршій з яких Ліні КОСТЕНКО 77 років.

Вперше в Україні журнал «Фокус» представив рейтинг 100 найвпливовіших жінок у жовтні 2006 року. Цього року в списку з`явилося багато нових прізвищ, хоча десятка лідерів майже не змінилася.