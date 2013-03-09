Під Соколовим гриміла війна (фото)

Харків. 9 березня. УНІАН. Сьогодні у селі Соколове Зміївського району Харківської області пройшла історична реконструкція відомої битви Великої Вітчизняної війни, яка в 1943 році відбулася за участю радянських військ та чеського батальйону під командуванням Людвіга Свободи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, реконструкція битви пройшла у рамках урочистостей, присвячених 70-й річниці героїчного подвигу радянських та чехословацьких воїнів у селі Соколове.

Реконструкція битви за Соколове тривала близько години. У ній взяли участь представники офіційної делегації з Чехії, представники Росії та інших країн. Всього у реконструкції було задіяно понад 400 людей та важку техніку.

Сама битва під Соколовим тривала з 8 по 13 березня 1943 року. У ній крім радянських військ брав участь 1-й чехословацький окремий піхотний батальйон, що став першим чехословацьким підрозділом, який вступив у бій з німецькими військами в ході Другої світової війни. У підпорядкуванні у командира батальйону Л.Свободи було 350 бійців, 86 з яких загинули під Соколовим, 114 були поранені, 20 потрапили в полон.

У пам`ять про їхній подвиг українські та чеські реконструктори, одягнені й озброєні як солдати часів Великої Вітчизняної війни, здійснили піший перехід від Харкова через села Костянтинівка і Чемужівка до села Соколове.

Довідка УНІАН. Підходи до Соколово відбивав радянський 78-й гвардійський стрілецький полк, що проривався до села Таранівка. Першим бойовим завданням 1-го чехословацького окремого піхотного батальйону стало утримати позиції на річці Мжа від елітних частин 3-ї танкової дивізії СС «Тотенкопф».

8 березня 1943 року близько о 13.30 14 німецьких танків рушили на Соколове, однак стрільба радянських реактивних мінометів змусила танкові екіпажі повернути назад. Через дві години німці організували другу атаку і прорвали частково оборону села. Зав`язався бій, в ході якого чеський підрозділ відкрив вогонь по німецьких танках і закидав ворогів гранатами.

Чехи відбили кілька атак, але німецькі війська перевершували їх чисельністю. Ближче до вечора чеські солдати зайняли позиції біля річки, щоб не дозволити супротивнику взяти Соколове. У бою загинув командир роти надпоручик Отакар Ярош, який кинувся під танк зі зв`язкою гранат.

О.Ярош був посмертно нагороджений званням Героя Радянського Союзу і став першим іноземцем, який отримав це звання. У Харкові є вулиця Отакара Яроша та проспект Людвіга Свободи.

Фото прес-служби ХОДА