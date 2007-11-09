Янукович: всі під контролем

Харків. 9 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що необхідно відзначити всіх керівників регіонів за підготовку до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер на засіданні Кабінету міністрів у Києві.

Глава уряду підкреслив, що перші морози виявили ті недоліки, які були при підготовці до осінньо-зимового періоду. “Нам треба, як то кажуть, роздати ”всем сестрам по серьгам”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що тих, хто добре підготував регіони і галузь до зими, необхідно відзначити. Також необхідно відзначити і тих, у кого були недоліки.

“Обов`язково ще раз треба зробити все, щоб їх ліквідувати (недоліки - УНІАН), оскільки людям від того тепліше не буде, якщо когось ми звільнимо з посади”, - заявив В.ЯНУКОВІЧ.

Він підкреслив, що комісії зараз працюють, і під контролем у питанні підготовки до зими знаходяться всі регіони.