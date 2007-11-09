У Харкові встановлять пам’ятник Багалію

Харків. 9 листопада. УНІАН. У Харкові планується встановити пам’ятник видатному історику Дмитру Багалію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує персональний сайт губернатора Арсена АВАКОВА.

Інформація пролунала з вуст ректора Харківського національного університету ім. В.Каразіна Віля БАКІРОВА під час урочистого засідання наукової ради вузу, присвяченого 150-річчю від дня народження Д.Багалія.

Довідка. Багалій Дмитро Іванович [26.10(7.11) .1857, Київ, - 9.2.1932, Харків], український історик, академік АН УРСР (1919). Народився в сім`ї ремісника. Отримав освіту в Київському і Харківському університетах. З 1883 - доцент Харківського університету; з 1887, після захисту докторської дисертації в Московському університеті, професор, а в 1906-10 - ректор Харківського університету, член Державної ради (1906; 1910-14), голова Харківської міської думи (1914-17).

Викладав історію у Харківському та Полтавському інститутах, заснував у Харкові науково-дослідну кафедру історії України, Інститут історії української культури, Інститут з вивчення творчості Т. Г. Шевченка.