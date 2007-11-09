Розпочався фестиваль Шимановського

Харків. 9 листопада. УНІАН. У Харкові розпочався ІХ Відкритий фестиваль польської та української музики імені Кароля Шимановського.

Фестиваль проводить Харківське міське товариство польської культури за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові, спільно з дитячою музичною школою № 13 ім. М. Коляди.

Фестиваль налічує понад 150 учасників, серед них - учні музичних шкіл та шкіл естетичного виховання з багатьох міст України, зокрема з Одеси, Кривого Рогу, Донецька, Світлогорська.

2007 рік Сейм Польщі оголосив Роком Кароля Шимановського - духовного батька польської музики ХХ століття, оскільки дві важливі дати, пов’язані з іменем видатного композитора, припадають на цей рік – 125-та річниця народження композитора та 70-та річниця його смерті, передає сайт Харківської облдержадміністрації.