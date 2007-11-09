Москва не отримала запчастин до літаків

Харків. 9 листопада. УНІАН. Сьогодні вночі співробітники Дердприкордонслужби і митниці на залізничному вокзалі Харкова у потягу Миколаїв – Москва виявили три комплекти блоків рульового управління до військових літаків, а також діоди і запобіжники, які використовуються в авіації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димиртій ГОРКОЛЬЦЕВ, доволі громіздкий багаж перевозився в одному з купе потягу.

Попередньо у причетності до переправлення запчастин до авіатехніки підозрюється провідник вагону – 54-річний мешканець Миколаєва.

Наразі з провідником спілкуються співробітники СБУ, які з’ясовують, хто справжній власник товару, кому він належить та кому призначався.