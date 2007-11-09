Харківські ігри для мобілок будуть наймоднішими!

Харків. 9 листопада. УНІАН. Директор харківського філіалу компанії "Gameloft" (Франція) Поль Уетц заявляє, що ігри для мобільних телефонів, які будуть розроблені в Харкові, продаватимуть по всьому світу.

Про це він повідомив агенції SQ.

За його словами, філіал компанії почав роботу в травні 2007 р., зараз у ньому працює 40 чоловік. Підприємство виробляє відео-програми та ігри для стільникових телефонів і кишенькових ПК. Планується розробляти будь-які ігри - спортивні, шутери, навчальні програми (наприклад, англійської мови) для 500-600 моделей телефонів. За словами директора філіалу, перші результати будуть отримані через 6-8 міс.

За словами П.Уетца, вартість продукції компанією складає 2 - 20 євро за одну гру залежно від її складності і від країни, де вона продається.

П.Уетц зазначив, що рівень зарплати в компанії не розголошується, але відомо, що цей рівень вище середнього по області. "У нас працюють фахівці високого рівня кваліфікації", - запевнив П.Уетц. Перспективи розвитку компанії - збільшення штату до 80-100 чол. Харківський офіс випускатиме програми від початку до кінцевого продукту. Зокрема, планується купувати ліцензії на виробництво ігор за мотивами кінофільмів і мультфільмів.