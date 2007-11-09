У Харкові вшанували пам`ять Володимира Івашка

18:01, 09 листопада 2007
Харьків
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Колишнього голови Верховної ради УРСР

Харків. 9 листопада. УНІАН. У Харкові відбулися заходи з нагоди 75-річчя від дня народження колишнього голови Верховної ради Української РСР Володимира Івашка.

Як повідомляє прес-служба міськради, на міському кладовищі №2 (вул. Пушкинська,102), де похований В.Івашко, відбулася церемонія вшановування його пам`яті. У ній взяли участь Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, перший заступник голови Верховної ради України Адам МАРТИНЮК, інші представники державної та місцевої влади, представники громадськості, друзі і рідні В.Івашка.

Виступаючи на мітингу, А.МАРТИЮК відзначив, що В.Івашко завжди імпонував йому тим, що був людиною обов’язковою і завжди чинив по совісті. «І хоча за родом він - полтавчанин, по духу – завжди був і залишився харків`янином», - сказав А.МАРТИНЮК.

Перший заступник міського голови Олександр КРИВЦОВ, який у 70-х роках був першим секретарем Харківського обкому комсомолу, згадував період роботи В.Івашка на посаді секретаря Харківського обкому КПУ: «Він володів умінням розумного та умілого керівника і залишив слід в історії України».

Присутні вшанували пам`ять В.Івашка, поклали квіти на його могилу. Також були покладені квіти на могили колишніх керівників Харківської області – Олександра Масельського та Євгенія Кушнарьова.

Сьогодні також відбулася церемонія покладення квітів до меморіальної дошки В.Івашку, встановленій на фасаді Харківського національного університету радіоелектроніки.

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