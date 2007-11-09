Кернес провадить сепаратні переговори – експерт

Харків. 9 листопада. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС намагається домовитися з представниками харківської Нашої України та БЮТ щодо гарантій своєї недоторканості після створення демократичної коаліції.

Про це йдеться у коментарі до подій заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому УНІАН.

«За нашою інформацією, секретар харківської міськради Геннадій КЕРНЕС протягом останніх кількох тижнів намагався налагодити контакти з представниками місцевих організацій НУ та БЮТ, - сказав він, - Очевидно, що головна мета подібних дій – заручитися гарантіями недоторканості власної персони та бізнесу після створення демократичної коаліції. До речі, Г.КЕРНЕС головним своїм козирем при про веденні переговорів представляє готовність «здати» інформацію про всі сумнівні оборудки Михайла ДОБКІНА та харківської міської влади за останні кілька років».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відмітив, що спроби Г.КЕРНЕСА «достукатися» до харківських демократів залишилися без відповіді.

«Наскільки я знаю, ніхто із серйозних харківських політиків на пропозиції Г.КЕРНЕСА «не повівся», - додав експерт.