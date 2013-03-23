У Харкові презентовано кіноапарат винахідника Йосипа Тимченка

Харків. 23 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові в одному з найстаріших кінотеатрів України «Боммер» презентовано кіноапарат, виготовлений за кресленнями харківського винахідника Йосипа Тимченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, презентація роботу кіноапарата в рамках акції «Харьковская сирень. PS» продемонстрував історик кіно, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Сергій Гавриленко.

За словами науковця, цей винахід не був власне кінематографом, але однією з останніх ланок, яка віщувала появу кіно.

«Найголовніше значення роботи Йосипа Тимченка полягає в тому, що він був першим винахідником, який ще до братів Люм`єр створив механізм переривчастого руху – основну частину будь-якої кінокамери і кінопроектора. Механізм переривчастого руху необхідний для того, щоб більш реально показати ілюзію руху – його необхідно переривати на якусь секунду, затримувати перед глядачем, а потім міняти на наступну картинку. Його винахід геніально простий», – сказав С.Гавриленко.

Він повідомив, що креслення апарата, який Й.Тимченко продемонстрував в 1894 році, дозволили сьогодні відтворити його модель. У ньому використана звичайна зубчаста передача, розірвана в одному місці, і шестерня, яка складається з парної кількості зубів. Й.Тимченко застосував картонний диск, на якому розташовуються прорізи у вигляді годинникової стрілки. Завдяки ручному приводу стрілка на екрані перед глядачем рухається по циферблату.

«Більше часу вимагає не саме створення апарату, а його юстування. Є багато нюансів, які не врахували навіть наші механіки з великим стажем, і тепер апарат необхідно юстувати, щоб він працював так, як це було заплановано. Вже на наступному зразку ці помилки будуть враховані. Відтворити апарат було досить складно. Хоча сам механізм досить простий, але його виготовлення з певною точністю виконання вимагає потрібних знань та ювелірних умінь. Саме цьому в тому, що Йосип Тимченко був механіком від Бога, можна навіть не сумніватися», – сказав С.Гавриленко.

Як зазначив у ході зустрічі харківський кінознавець Володимир Миславський, у тому, що майстер-клас з «Археології кіно», на якому був представлений апарат Й.Тимченка, відбувся сьогодні в кінотеатрі «Боммер», є чисто символічний сенс. «У кінотеатрі «Боммер» в осяжному майбутньому планується відкрити музей історії кіно. В даний час збираються експонати, які розповідатимуть про історію кіно в Україні», – сказав В.Миславський.

С.Гавриленко підтвердив, що дійсно готовий зробити екземпляр проектора Й.Тимченка для харківського музею.

Довідка УНІАН. «Харьковская сирень. PS» - є проектом, започаткованим у рамках Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень».