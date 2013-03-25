Синоптики дали прогноз на найближчі 5 днів

Харків. 25 березня. УНІАН. У наближчі 5 днів на території України збережеться морозна погода з помірними опадами по всій території країни, повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з повідомленням, у понеділок, 25 березня, збережеться морозна погода без істотних опадів. Лише в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та східних областях прогнозується невеликий та помірний сніг і хуртовини.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східній частині пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях 15-20° морозу, у Карпатах до 24°, на решті територій 9-14° морозу, в Криму та на крайньому сході країни 3-8° морозу; вдень в Україні - 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті 0-5° тепла.

26-27 березня, за даним гідрометцентру, у південній частині, західній і у більшості центральних областей очікується сніг та мокрий сніг, на решті територій без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні країни — до 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, у північній частині 11-16° морозу. В Криму вночі 26 березня від 4° морозу до 1° тепла, 27 березня 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

28-29 березня температура вночі триматиметься на рівні 8-14°, у північних областях 12-18° морозу, вдень 0-6° морозу, у східних та південних областях вночі 4-10 морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Криму і на Закарпатті вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 2-8° тепла.

Укргідрометцентр повідомляє, що 29 березня вдень в Україні можливе підвищення температури на 2-5°, проте на півдні та заході очікується невеликий сніг та мокрий сніг.

У Києві та області в найближчі 5 днів збережеться мінлива хмарність без істотних опадів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА