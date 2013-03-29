ПриватБанк увеличил кредитование Южмаша
На производство космической техники
Харьков. 29 марта. УНИАН. ПриватБанк принял решение об увеличении объемов кредитования ведущего украинского производителя космической техники ГП ПО "ЮМЗ им. А.М.Макарова" (Днепропетровск).
Как сообщили в банке, дополнительный объем кредитования в сумме 8 миллионов гривень будет направлен на пополнение оборотных средств предприятия для увеличения объемов производства космической продукции. По данным предприятия, в текущем году запланировано шесть пусков ракет-носителей производства "Южмаша" в рамках различных международных программ.
В апреле по программе Европейского космического агентства запланирован запуск РН "Вега" с двигателя четвертой ступени производства "Южмаша", два пуска американского носителя "Таурус" с центральным блоком производства "ЮМЗ", запуск РН "Зенит" космических аппаратов "Амоз-4" и украинского спутника связи "Лыбидь" с космодрома Байконур и запуск спутника "Комсат-5А" ракетой-носителем "Днепр". Также в 2013 г завод планирует выполнить поставки ракетного оборудования в рамках сотрудничества с компанией Orbital Science Corporation (США), РКА РФ и ЦЭНКИ РФ.
Напомним, в этом году Украина планирует увеличить производство ракетно-космической техники в полтора раза, обеспечив долгосрочные загрузки предприятий отрасли и выход на новые рынки сбыта. В феврале правительство одобрило Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу на 2013-2017 гг. Ориентировочный общий объем финансирования для реализации программы составляет 2,58 млрд грн, в том числе из государственного бюджета - 1,12 млрд грн. В минувшем году украинский экспорт продукции космической отрасли вырос по сравнению с 2011 г. на 5% - до 312 млн долл. По сравнению с 2011 годом, объемы производства возросли на 20%, объемы реализации продукции - на 19%. Доля экспорта продукции в общем объеме реализации составляет 62%.
Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" (Южмаш) — крупнейшее отечественное предприятие по производству ракетно-космической техники. За 65 лет на предприятии создано четыре поколения ракет-носителей и несколько типов космических аппаратов. ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка.
Сегодня банк обслуживает 16,9 миллионов счетов индивидуальных клиентов, 230 тысяч корпоративных клиентов, 600 тысяч частных предпринимателей. По данным на 1 января 2013 года, активы банка составляют 172,4 млрд грн, капитал 18,3 млрд грн, чистая прибыль банка за 2012 год – 1,533 млрд грн.