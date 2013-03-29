У Харкові вкрали обладнання для монтажу фонтанів

Харків. 29 березня. УНІАН. У Харкові вкрали обладнання, необхідне для монтажу міських фонтанів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, з посиланням на директора СКП «Харківзеленбуд» Миколу Блуда.

За його словами, крадіжку виявили 27 березня. З місця зберігання вкрали 531 форсунку, тобто весь запас форсунок, необхідний для роботи фонтанів.

Директор підприємства повідомив, що «Харківзеленбуд» подав заяву до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальну справу й розпочато слідство. М.Блуд заявив, що ця крадіжка може зірвати запуск фонтанів у Харкові.

Міська влада, зазначили у прес-службі, закликає винних у крадіжці повернути обладнання в найкоротші терміни - протягом тижня. У такому випадку винні можуть уникнути відповідальності.

На знімку: фонтан на Привокзальній площі у Харкові.