Потепління розпочнеться з 11 квітня

Харків. 8 квітня. УНІАН. Потепління прийде до України 11-12 квітня, коли максимальна температура повітря в країні зросте до 11-17 градусів тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Потепління починається у нас з 11 квітня. Спочатку на території західних і південно-західних регіонів, а 12-13 квітня воно пошириться на всю територію України. Максимальна температура, починаючи з 12 числа, підвищиться до +11- +17 на всій території України, включаючи західні і північні регіони України», – сказав М.Кульбіда.

За словами головного синоптика країни, 8-10 квітня погода істотно не зміниться. У західних, північних і центральних областях вночі температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, вдень – 4-9 градусів вище нуля. У південних і східних регіонах у нічний час температура повітря не перевищуватиме 1-5 градусів тепла, а вдень досягне 10-15 градусів вище нуля.

При цьому М.Кульбіда також зазначив, що до кінця цього тижня сніжний покрив, який все ще залягає в деяких областях країни, повинен зійти.