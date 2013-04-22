В Україну йде тепло

Харків. 22 квітня. УНІАН. Цього тижня, незважаючи на нічні заморозки 22-23 квітня, в країні переважатиме тепла й суха погода з температурою повітря до +25 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Впродовж 22-27 числа на території України переважатиме суха погода. Температура повітря ще 22-23 числа залишиться відносно низькою. Вночі ще спостерігатимуться заморозки. В більшості регіонів України на поверхні грунту, окрім Криму, до -1–4 градусів. Із 24 квітня починається чергове підвищення температури повітря. Заморозки припиняться. Максимальна температура зросте до 20-25 градусів на всій території країни», - зазначив М.Кульбіда.

За його словами, погода дещо зміниться 28 квітня, коли територією України пройде активний атмосферний фронт, який зумовить помірні дощі в західних, північних і центральних областях країни та короткочасне зниження температури повітря. Проте невдовзі після цього опади припиняться й в Україну повернеться тепла, майже літня погода.

Крім того, директор Укргідрометцентру повідомив, що за попередніми прогнозами, на травневі свята на всій території країни, за винятком західних областей, буде спекотно й сухо.