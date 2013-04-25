Кернес пожертвував 5 тисяч на пам'ятник Леніну

Харків. 25 квітня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій Кернес перерахував 5 тис грн на відновлення пам’ятника Леніну в Охтирці Сумської області, який 15 лютого зруйнували прихильники ВО «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Харкова написав на своїй сторінці у Facebook.

«Гроші на відновлення пам’ятника Леніну в Охтирці перераховані», - повідомив Г.Кернес.

До свого повідомлення мер Харкова прикріпив фотографію квитанції, яка засвідчує переказ грошей. Трансакція здійснена сьогодні, 25 квітня, о 11.26.

У квитанції також зазначається, що отримувачем коштів є Охтирська міська організація Комуністичної партії України. Призначення платежу – «добровільне пожертвування від Кернеса Г. А. на реставрацію пам’ятника В. І. Леніну м. Охтирки».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого прихильники ВО «Свобода» на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошниченком зруйнували пам’ятник Леніну в Охтирці Сумської області. На постаменті залишилися лише ноги Леніна, які пізніше демонтували.

У одному з ефірів програми «Шустер Life» Г.Кернес пообіцяв за власні кошти профінансувати відновлення пам’ятника.

12 березня прихильники КПУ встановили новий пам`ятник, відновивши його за рахунок власних коштів, а також пожертв мешканців і комуністів Охтирки, Конотопа, а також інших населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.