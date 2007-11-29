Сьогодні чергова сесія облради

Харків. 29 листопада. УНІАН. Сьогодні розпочинає роботу 21-а сесія Харківської облради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати планують розглянути близько 30 питань.

Серед питань порядку денного - затвердження програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2007-2012 рр., про затвердження програми протидії торгівлі людьми на 2008-2010 рр., про затвердження регіональної програми співпраці із закордонними українцями в Харківській області до 2010 р.

Депутати також розглянуть питання про внесення змін до програми розвитку прикордонного співробітництва в Харківській області до 2011 р., про внесення змін до регіональної програми розвитку експортного потенціалу Харківської області на 2007-2008 рр., про внесення змін до програми «Земля – людям».

Депутати припускають можливість розгляду питань політичного характеру, зокрема, про майбутній з’їзд у Сєвєродонецьку.

Можливе також обговорення «питання Віталія САМУСЄВА», якого, очевидно, позбавлять депутатського мандата. Раніше Політрадою обласної організації Партії регіонів було ухвалене рішення про виключення В.САМУСЄВА з партії. Обласна партконференція проголосувала також за виведення його з депутатського корпусу. Кілька днів тому тервиборчком ухвалив вважати депутатом іншого представника ПР з виборчого списку партії замість В.САМУСЄВА.