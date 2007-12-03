Президент нагородив Товажнянського

Ректор ХПІ - кавалер ордену Ярослава Мудрого

Харків. 3 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом “за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, вагомі досягнення в трудовій діяльності, багаторічну добросовісну працю і з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акту проголошення незалежності України» нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеню Леоніда ТОВАЖНЯНСЬКОГО – ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

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