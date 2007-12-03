Третецький вимагає розпуску Харківської облради

Київ. 3 грудня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ вимагає розпустити Харківську облраду, «яка займає антидержавницьку та антиукраїнську позицію».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, у відповідь на рішення облради визнати Українську повстанську армію воюючою стороною на боці фашистської Німеччини В.ТРЕТЕЦЬКИЙ сказав: „Харківська облрада замість того, щоб займатися економічними питаннями і вирішувати нагальні проблеми в області, займається провокаціями”.

„Питання визнання воїнів ОУН-УПА – компетенція вищого керівництва держави, яке свій вибір вже зробило”, – наголосив представник УНП. Тож, на його думку, „все це – політичні ігри, розв’язані з метою дестабілізації в суспільстві та заради появи відцентрових тенденцій”.

В.ТРЕТЕЦЬКИЙ нагадав, що „під час формування блоку ”Наша Україна – Народна самооборона” УНП вимагала внести позицію про визнання воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність України до програми блоку, а після завершення виборів звернулася зі спеціальною заявою до керівництва майбутньої демократичної коаліції визначити Закон ”Про визнання воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність України та надання їм статусу учасників війни” серед першочергових до ухвалення”.

„Сьогодні, коли демократична більшість вже сформована, є всі шанси якнайшвидше прийняти цей законопроект та нарешті припинити політичні спекуляції на цю тему”, – переконаний В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на сесії Харківська обласна рада визнала ОУН-УПА “воюючою стороною на боці фашистської Німеччини”. Депутати визначили, що на території Харківської області ОУН-УПА – “це формування, які підпорядковувались командуванню фашистської Німеччини та використовувались ним під час Другої Світової війни проти Радянського Союзу і держав антигітлерівської коаліції». Харківська облрада закликала демонтувати встановлені воїнам УПА пам`ятники.