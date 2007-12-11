Харків’янин Сашко Ушкалов – фіналіст ”Книжки року Бі-Бі-Сі 2007”

Харків. 11 грудня. УНІАН. Українська служба Бі-Бі-Сі розпочинає другий, фінальний етап книжкової премії "Книжка року Бі-Бі-Сі 2007".

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, після дискусії між членами журі, яка пройшла в прямому ефірі, було обрано 5 фіналістів конкурсу. Кожен з експертів запропонував з "довгого списку" учасників одну книгу до фінальної частини конкурсу Книжка Року Бі-Бі-Сі 2007. Переможця буде визначено в ефірі інтерактивної програми 14 грудня.

Фіналісти конкурсу ( в алфавітному порядку за прізвищем автора)

1.Софія Андрухович "Сьомга"

2.Любко Дереш "Трохи пітьми"

3.Володимир Діброва "Андріївський узвіз"

4.Марія Матіос "Майже ніколи не навпаки"

5.Сашко Ушкалов "БЖД"

Експертами цього року є:

Віра Агеєва, професор Києво-Могилянської академії

Сергій Васильєв, культурний оглядач журналу ШО

Сергій Жадан, письменник, минулорічний переможець Книги року Бі-Бі-Сі

Олександр Ірванець, поет

Світлана Пиркало, продюсер Бі-Бі-Сі

Цього року проводиться конкурс також і для читачів. Всі, кого цікавить сучасна українська проза, до 7 грудня могли написати рецензії на будь-яку із книжок довгого списку. Переможця, якого визначить журі, буде нагороджено призом.