Аваков: Луценко виконає обіцяне харків`янам

Харків. 19 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ не має сумніву, що новий міністр МВС Юрій ЛУЦЕНКО, виконає зобов’язання, які він давав харків’янам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав А.АВАКОВ з приводу обрання нового уряду України у коментарі, розміщеному на особистому сайті харківського губернатора.

Я підтримую новий склад Кабінету міністрів: і Юрія ЛУЦЕНКА на посаді міністра МВС, і Івана ВАКАРЧУКА на посаді міністра освіти, і так далі… Це все люди, котрі не з чуток знають предмет, яким будуть займатися», - заявив А.АВАКОВ.

«Що стосується Харківської області, - сказав А.АВАКОВ, - то Юрій ЛУЦЕНКО має окремі зобов’язання перед харків’янами, які, без сумніву, реалізує».

При цьому губернатор не конкретизував, які саме зобв’язання Ю.ЛУЦЕНКА вын маэ на увазі.

Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року з трибуни Верховної ради тодішній міністр МВС Ю.ЛУЦЕНКО заявив про наявність фактів корупції в середовищі харківської влади.