Аваков: держава не виконує зобов`язань з фінансування харківського метро

Харків. 27 грудня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен Аваков вчора взяв участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів України за участі Президента Віктора Ющенко.

Як повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації, під час виступу керівник Харківщини зазначив, що в першу чергу при формуванні державного бюджету необхідно зміцнити його дохідну частину.

На думку А.Авакова, це можна зробити шляхом зарахування частини податку на прибуток підприємств загальнодержавної власності до місцевих бюджетів, стимулювати місцеві органи влади за збільшення надходжень усіх рівнів в частині додаткових відрахувань від сум перевиконання доходів державного бюджету.

А, крім того, віднести плату за землю по обласному та районних бюджетах до доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Поряд з пропозиціями до державного бюджету на 2008 р., керівник області звернув увагу на конкретне питання фінансування харківського метрополітену.

"Крім нагальних питань фінансування соціальної сфери, необхідно також думати про розвиток інфраструктури. Особливо значущою подією у 2008 році в Харкові було б відкриття нової станції метрополітену. Згідно з державною програмою, було б доцільно передбачити у державному бюджеті відповідні кошти і забезпечити їхнє фінансування, оскільки вже два роки держава свої зобов’язання в цій частині не виконує. Пуск нової станції метро влітку наступного року був би найкращою презентацією нової ефективної системи влади на сході країни", - підкреслив А.Аваков.

У заключному слові Президент, окрім загальних питань формування бюджету і бюджетної політики України, звернув увагу і на конкретні запитання, які порушувалися під час обговорення. Зокрема, він торкнувся фінансування харківської підземки.

Таким чином, є надія, що в 2008 році харківський метрополітен буде повністю профінансований, і пуск нової станції відбудеться у визначені терміни.