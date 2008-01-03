У вогні загинув охоронець

Харків. 3 січня. УНІАН. Сьогодні вночі близько 1-ї години у приватному будинку на вул. Коломенська, 76 сталася пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, рятувальники МНС, що прибули на місце події, виявили тіло 42-річної людини, яка, як з’ясувалося, була охоронцем цього будинку.

Пожежу ліквідували о 2.50.

Фахівці встановили, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.