У вогні загинув охоронець
18:18, 03 січня 2008Харьків
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Пожежа у приватному будинку
Харків. 3 січня. УНІАН. Сьогодні вночі близько 1-ї години у приватному будинку на вул. Коломенська, 76 сталася пожежа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, рятувальники МНС, що прибули на місце події, виявили тіло 42-річної людини, яка, як з’ясувалося, була охоронцем цього будинку.
Пожежу ліквідували о 2.50.
Фахівці встановили, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.
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