Метрополітени профінансують

Харків. 11 січня. УНІАН. Місцевим бюджетам буде направлено 300 млн. грн. субвенції з державного бюджету на 2008 р. на будівництво і розвиток метрополітенів.

Про це йдеться у додатку №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 р. і внесення змін до деяких законодавчих актів України», розміщеному на офіційному сайті Верховної ради.

Згідно з документом, зокрема, 200 млн. грн. буде виділено із загального фонду Держбюджету, 100 млн. грн. - із спецфонду.