Прокуратура підозрює чиновника у сприянні незаконної видачі зброї

Прокуратурою області закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням начальника відділу виконкому однієї з міських рад Харківської області у зловживанні службовим становищем та службових підробленнях.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник слідчого відділу прокуратури області Олег БУРЦЕВ, досудовим слідством встановлено, що чиновник, працюючи на посаді начальника відділу виконкому та до грудня 2007 року командиром громадського формування з охорони громадського порядку «Правопорядок», протягом 2006-2007 років незаконно видавав посвідчення про членство у громадському формуванні цієї міськради особам, які жодних функцій у діяльності цього формування, а також ще одного формування з охорони громадського порядку «Правопорядок», не виконували. Натомість на підставі таких посвідчень цим особам були видані дозволи на придбання спеціальних засобів – пістолетів і револьверів, пристосованих для стрільби гумовими кулями.

Кримінальна справа порушена за ч.1 ст.364, ч.1 ст.365, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем; перевищення службових повноважень; службове підроблення). Справу з обвинувальним висновком скеровано до апеляційного суду Харківської області для встановлення підсудності її розгляду, повідомив О.БУРЦЕВ.