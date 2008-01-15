Облрада ухвалила бюджет на 2008 рік

Харків. 15 січня. УНІАН. Бюджет області на 2008 рік ухвалили сьогодні на сесії депутати Харківської облради.

За схвалення бюджету проголосували 120 депутатів з 127, які перебували в залі.

Згідно з документом, обсяг доходів бюджету Харківської області цього року становитиме 2 млрд. 695 млн. грн., що на 25% більше, ніж 2007 року. Загальний фонд доходів обласного бюджету – 2 млрд. 486 тис. грн., спецфонд – 208 млн. Найбільше джерело власних доходів заплановане від податку з фізичних осіб (594 млн. грн.), податку на землю (82 млн. грн.), плати за дозвіл на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (29,3 млн. грн.). Передбачено, що дотації з держбюджету становитимуть 436 млн. грн. У частині витрат зафіксована мінімальна зарплата у розмірі від 515 до 605 грн. з урахуванням її зростання протягом 2008 р.