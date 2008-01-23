У Харкові відкрився новий автоцентр Citroеn

Харків. 23 січня. УНІАН. Офіційний імпортер і генеральний дистриб`ютор французької автомобільної марки Citroеn в Україні - компанія ”Франсавто” Корпорації ”АЇС” - відкрила у Харкові новий автоцентр «АЇС Автоцентр Харків» з продажу автомобілів Citroеn.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Корпорації ”АЇС”.

У повідомленні наголошується, що в новому автосалоні площею 340 кв. м представлені всі моделі Citroеn, що реалізовуються в Україні.

Ділерський центр надає послуги з оформлення кредиту і страхування автомобілів, а також авторизованого сервісного центру з ремонту, гарантійного та сервісного обслуговуванню автомобілів.

На площі 1000 кв. м розташовані 15 технологічних постів, 14 підйомників і склад оригінальних запчастин і аксесуарів. Сервісний центр «АЇС» щомісяця здатний обслуговувати 750 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році ”Франсавто” збільшила продажі нових автомобілів Citroen різних модифікацій на 20,5%, в порівнянні з 2006 роком, до 2 360 штук.

Довідка УНІАН. Компанія ”Франсавто” працює на ринку з січня 2005 року. Основний вид діяльності - продаж нових автомобілів Citroеn, в т.ч. передпродажна підготовка, гарантійне і післягарантійне обслуговування. З квітня 2005 року компанія ”Франсавто” отримала статус офіційного імпортера і генерального дистриб`ютора Citroеn в Україні.

Модельний ряд представлений автомобілями: Citroen C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, С6, Picasso і Berlingo (вантажна і пасажирська модифікації) та ін.