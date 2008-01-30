ХТЗ бере участь у міжнародній виставці «Інтерагро-2008»

Харків. 30 січня. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» представив на Міжнародну сільськогосподарську виставку «Інтерагро-2008», яка сьогодні розпочала роботу у Києві, кілька моделей нових тракторів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник директора Торгового дому ВАТ «ХТЗ» з маркетингу Артем МАНУКЯН, на виставку представлена техніка виробництва ХТЗ, яка сьогодні якнайкраще зорієнтована на потреби сільських товаровиробників.

«На виставці в Києві, - сказав А.МАНУКЯН, - аграрії можуть ознайомитися з новими зразками тракторів ХТЗ, які демонструють високоефективну роботу в сучасних сільськогосподарських технологіях».

Зокрема, зазначив він, в експозиції ХТЗ на «Інтерагро-2008» - трактори загального призначення ХТЗ-17021, ХТЗ-17221 з німецькими двигунами «Deutz» та російськими ЯМЗ, інтегральна машина ХТЗ-16131 з двигуном «Deutz», а також трактор малої потужності для фермерських і комунальних підприємств ХТЗ-3523 з італійським дизельним двигуном «Lambordini».

Всі ці моделі сьогодні серійно випускає ХТЗ, відмітив фахівець, і вони успішно агрегатуються з різноманітними сільськогосподарськими знаряддями як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод розпочав роботу 1 жовтня 1931 р. У 1994 р. підприємство було перетворене у ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». Зо роки роботи ХТЗ випустив близько 3 млн. тракторів різних моделей та модифікацій. Сьогодні завод виготовляє гаму сучасних універсальних машин підвищеного рівня. Це трактори загального призначення, орно-просапні, трактори малої потужності, які агрегатуються з великою кількістю сільгоспмашин та знарядь як вітчизняного, так і іноземного виробництва, призначених для виконання енергомістких сільськогосподарських робіт – оранки, суцільної культивації, боронування, посіву та збирання зернових і технічних культур, обробки виноградників та садово-городніх ділянок, роботи в комунальному господарстві, будівництві, для транспортування різних вантажів. Географія продаж техніки ХТЗ – Росія, Казахстан, Узбекистан, країни Прибалтики, Східної Європи, Азії та Африки. В 2007 р. ВАТ «ХТЗ» отримав премію «Кращий товар 2007 року». В 2007 р. ХТЗ нагороджений дипломом Харківської облдержадміністрації за активну участь у міжнародних виставках. Обсяг ХТЗ у 2006 р. становив 69 млн. дол. Персонал заводу - 5,5 тис. працівників.